Азербайджанцев предупредили о готовящихся армянами терактах

Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан о террористической угрозе со стороны Армении. Сообщение доступно на странице ведомства в Facebook.

«Армения — террористическое государство. Не исключено совершение врагом терактов и провокаций в крупных городах Азербайджана, в местах массового скопления людей, общественном транспорте», — заявили в министерстве, призвав сохранять бдительность.

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Ранее генеральная прокуратура Азербайджана заявляла, что армяне из диаспоры, которые приедут участвовать в военных действиях в Нагорном Карабахе, будут считаться «иностранными террористами». Кроме того, уполномоченный по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева сообщила, что армяне пользуются запрещенными видами вооружения, умалчивают и искажают информацию о военных действиях, что может расцениваться «только как поддержка террора».

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Баку объявил о провокациях противника и начал наступление. Ереван практически сразу объявил, что располагает доказательствами участия сирийских боевиков в конфликте на стороне азербайджанских войск. Их перебрасывает в регион Анкара. Позже информацию подтвердили США, Россия и Франция.

Азербайджан и Турция регулярно отрицают эту информацию, равно как и факт участия турецкий военных в боевых действиях в Нагорном Карабахе, но признают сам факт дипломатического союзничества.