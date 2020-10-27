Главный контрразведчик Армении покинул пост на фоне расследований о госизмене

В Армении отправили в отставку начальника департамента контрразведки Службы национальной безопасности (СНБ), генерал-майора Ованеса Карумяна. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причины и подробности отставки главного контрразведчика страны не уточняются. Новая кандидатура на этот пост пока не утверждена.

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Ранее заместитель руководителя СНБ Армении Армен Абазян рассказал журналистам подробности расследований о госизмене в рядах вооруженных сил и силовых ведомств страны. По его словам, одно из уголовных дел касается бывшего высокопоставленного военного, который передавал противникам секретную информацию, полученную в воинских частях. В другом деле фигурантами стали иностранные граждане.

«У нас есть раскрытые случаи госизмены, шпионажа, распространения лживой информации среди военнослужащих», — сказал Абазян, его цитирует «Sputnik Армения».

За день до этого в Армении также сменился командующий погранвойсками СНБ страны, проработавший всего несколько месяцев с начала июня 2020 года. Подробности отставки не сообщались. Сама Служба нацбезопасности сейчас имеет временного руководителя, директор Аргишти Кярамян был освобожден от должности 8 октября спустя всего четыре месяца работы. «Sputnik Армения» отмечает, что с ним связывали кадровые чистки в структуре СНБ Армении среди специалистов, обучавшихся в России.