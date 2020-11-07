Армения сообщила о непрекращающихся боях в пригороде Шуши

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о непрекращающихся тяжелых боях в пригороде Шуши. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ованнисяна, Азербайджан привлек новые силы для штурма города, на различных подступах к Шуше происходят тяжелые столкновения, армия обороны Нагорного Карабаха сдерживает силы азербайджанских вооруженных сил.

Он добавил, что Азербайджан атакует и на других участках. В районе Лачина армянской стороне удалось улучшить свои позиции.

Ранее Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана пытаются любой ценой прорваться к Шуше и повесить свой флаг в городе ко дню флага, отмечаемом в республике 9 ноября. На подступах к Шуше несколько дней идут интенсивные бои. Сообщалось, что Шуша и Степанакерт подверглись интенсивному обстрелу, в результате которого погибли мирные жители.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.