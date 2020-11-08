Армения сообщила о ракетном обстреле Степанакерта

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. Об этом на своей странице в Fаcebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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«Столица Арцаха [непризнанная НКР] периодически подвергалась ракетному обстрелу. Восемь ударов ракетами были нанесены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах наиболее эффективным. По его словам, в случае размещения в регионе миротворцев из других государств, могут возникнуть проблемы, «начиная с языковой коммуникации, нюансов знания региона и менталитета».

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.