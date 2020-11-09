Степанакерт обстреляли кассетными бомбами

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт, повредив объекты гражданской инфраструктуры. Об сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В ведомстве заявили, что азербайджанская сторона применила кассетные боеприпасы. По предварительным данным, пострадавших в столице НКР нет.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженные силы взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе, находящийся в 10 километрах от Степанакерта. Он добавил, что Азербайджан пойдет до конца, если Армения не примет его условия.

В декабре 2008 года 93 страны мира подписали договор о запрете кассетных бомб. Такие государства, как, в частности, США, Россия, Иран, Китай и Индия, к соглашению не присоединились.

Бомбовая кассета представляет собой снаряд-контейнер, содержащий десятки более мелких бомбовых элементов.