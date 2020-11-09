Азербайджан сообщил о серьезных ударах по противнику в Нагорном Карабахе

Подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции и населенные пункты Азербайджана на различных направлениях фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском участках. «В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта», — говорится в сообщении.

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По данным военного ведомства, подразделения Вооруженных сил Армении понесли потери в живой силе и военной технике на некоторых участках, и были вынуждены отступить. «В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск», — сообщили в министерстве.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе, находящийся в 10 километрах от Степанакерта. Он добавил, что Азербайджан пойдет до конца, если Армения не примет его условия.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.

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