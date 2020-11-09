Нагорный Карабах подтвердил потерю города Шуши

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Арцах) подтвердили потерю города Шуши. Об этом сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает РИА Новости.

«Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля. Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают», — сказал Погосян.

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Ранее 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии вооруженными силами страны новых территорий в Нагорном Карабахе. Также он отметил, что проживающим в Карабахе армянам может быть предоставлена культурная автономия или муниципальное самоуправление.

Захват Шуши открывает Азербайджану возможности для прямого обстрела Степанакерта и захвата трассы, соединяющей Карабах и Армению. О том, что линия фронта подошла почти вплотную к населенному пункту, стало известно 29 октября. Город уже неоднократно подвергался обстрелам с начала боевых действий 27 сентября.

Резкая активизация боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдается с 26 октября после срыва очередного, третьего перемирия, установленного на встрече представителей Баку и Еревана в Вашингтоне. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.