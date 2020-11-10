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Российских миротворцев введут в Нагорный Карабах

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Нагорный Карабах будет введен российский миротворческий контингент. Об этом говорится в совместном заявлении глав России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в регионе, текст опубликовало агентство «Sputnik Армения».

Согласно заявлению, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Численность контингента составит 1960 военнослужащих, они будут вооружены стрелковым оружием. Также в состав группы войдет 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Параллельно с развертыванием российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха будут выводиться армянские войска. Срок пребывания миротворцев составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения, гласит текст заявления.

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