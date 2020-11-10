Протестующие армяне избили спикера парламента

Протестующие в Ереване против избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает RT, изначально конфликт произошел между охраной Мирзояна и протестующими. Политика выволокли из служебной машины, избили и оставили лежать на асфальте в крови. По предварительным данным, его состояние тяжелое.

Ранее протестующие армяне разгромили здание парламента. Они искали премьера и обвиняли его в предательстве страны, после чего часть из них направилась к правительственной даче Пашиняна.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договору, с полуночи 10 ноября в регионе прекращаются бои.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.