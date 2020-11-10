Пашинян объяснил причины подписания заявления по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил причины подписания заявления по Нагорному Карабаху. Об этом Пашинян заявил во время трансляции обращения к народу на своем Facebook-аккаунте.

По его словам, у него не было иного выхода, кроме заключения данного соглашения. Премьер также добавил, что решение о прекращении боевых действий было принято исходя из положения на фронте и оценок людей, которые лучше всего знакомы с ситуацией. Он подчеркнул, что армяне воевали «против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана», поэтому пришлось подписать заявление.

Пашинян заявил, что протестующие, которые разгромили здание правительства и избили спикера парламента, только наносят удар по находящимся на фронте военным.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.