Минобороны раскрыло состав российского миротворческого контингента в Карабахе

Министерство обороны России раскрыло состав миротворческого контингента в Карабахе. Об этом передает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Представители Минобороны также заявили, что миротворцы уже выдвинулись в Карабах с аэродрома Ульяновска самолетами Ил-76.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.