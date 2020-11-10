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Минобороны раскрыло состав российского миротворческого контингента в Карабахе

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство обороны России раскрыло состав миротворческого контингента в Карабахе. Об этом передает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Представители Минобороны также заявили, что миротворцы уже выдвинулись в Карабах с аэродрома Ульяновска самолетами Ил-76.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

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