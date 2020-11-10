Президент Нагорного Карабаха отреагировал на договор о прекращении войны

Президент непризнанной республики Нагорный Карабах (НКР) Араик Арутюнян отреагировал на заключение трехстороннего договора о прекращении военных действий в регионе. В своем Facebook он написал, что обсудил это с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и депутатами НКР.

По его словам, большинство депутатов поддержали принятое решение. «Учитывая сложившуюся тяжелую ситуацию, исходя из необходимости избежать дальнейших больших людских потерь и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на прекращение войны», — отметил Арутюнян.

Он также выразил соболезнования и гордость в адрес жителей республики. Глава Карабаха добавил, что отдельно выступит с обращением по поводу опубликованного заявления.

Ночью 10 ноября стало известно, что Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли соглашение, по которому Армения обязуется вернуть Азербайджану ряд районов Карабаха, а также оставить за собой Лачинский коридор шириной пять километров, вдоль которого будет размещен российский военный контингент.