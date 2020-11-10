Армения сдаст Азербайджану два района Нагорного Карабаха

Армения в течение ближайшего месяца сдаст Азербайджану два района, находящихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом говорится в совместном заявлении глав России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в регионе, текст опубликовало агентство «Sputnik Армения».

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Согласно заявлению, Баку будут возвращены два де-юре азербайджанских района, перешедших под фактический контроль НКР в 1992–1993 годах — Лачинский и Кельбаджарский. Кельбаджарский район будет передан Азербайджану до 15 ноября, Лачинский (кроме Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах) — до 1 декабря текущего года. Помимо этого, соглашение, в частности, предусматривает прекращение боевых действий и ввод в регион российских миротворцев.

На фоне принятия данного заявления в Ереване начались беспорядки, часть протестующих ворвалась в здание правительства, отдельная группа направилась к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В последние дни азербайджанские войска серьезно продвинулись в Нагорном Карабахе, взяв под свой контроль город Шуши, считающийся ключевым в регионе. Это открыло им возможность прямого обстрела Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Тяжелые бои в Карабахе длятся с конца сентября, за это время стороны несколько раз объявляли о перемирии, однако эти договоренности сразу же нарушались.