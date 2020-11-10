Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Опубликовано заявление Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении войны в Карабахе
Минобороны раскрыло состав российского миротворческого контингента в Карабахе
В Карабахе появятся российские наблюдательные посты
Азербайджан заявил о капитуляции Армении
Трансгендерная модель снялась топлес и порадовала подписчиков
Президент Нагорного Карабаха отреагировал на договор о прекращении войны
Собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь
Появилось видео разгрома протестующими здания правительства Армении
Армения сдаст Азербайджану два района Нагорного Карабаха
Новости партнеров

Кремль отверг связь договора по Карабаху с крушением российского вертолета

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг связь договора по Нагорному Карабаху с крушением российского вертолета Ми-24. Его слова передает ТАСС.

Как заявил представитель Кремля, работа над договоренностью началась задолго до инцидента с вертолетом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Российский Ми-24 был сбит со стороны азербайджанского города Нахичевань 9 ноября. По данным Министерства обороны России, он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал вину в крушении вертолета.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российских миротворцев введут в Нагорный Карабах
Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе
Азербайджан признал вину в крушении российского вертолета Ми-24