Кремль отверг связь договора по Карабаху с крушением российского вертолета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг связь договора по Нагорному Карабаху с крушением российского вертолета Ми-24. Его слова передает ТАСС.

Как заявил представитель Кремля, работа над договоренностью началась задолго до инцидента с вертолетом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Российский Ми-24 был сбит со стороны азербайджанского города Нахичевань 9 ноября. По данным Министерства обороны России, он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал вину в крушении вертолета.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.