Стало известно о сбитом в Армении российском вертолете

Российский вертолет сбили на территории Армении. Об этом стало известно Telegram-каналу «Sputnik Армения» от осведомленного источника.

Собеседник издания уточнил, что воздушное судно было сбито со стороны азербайджанского города Нахичевань. Вертолет упал на территории Армении.

Официального подтверждения информации нет.

Ранее в ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах наиболее эффективным. Он пояснил, что Россия присутствует в этом регионе и знает его.

Резкая активизация боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдается с 26 октября после срыва очередного, третьего перемирия, установленного на встрече представителей Баку и Еревана в Вашингтоне. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.