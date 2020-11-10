Россия отказалась давать оценку происшествию со сбитым Азербайджаном вертолетом

Спикер МИД России Мария Захарова отказалась давать оценку происшествию со сбитым накануне Азербайджаном российским вертолетом Ми-24 без итогов расследования. Ее слова приводит «Эхо Москвы».

«Как было сказано азербайджанской стороной, это было случайно. (...) Когда расследование будет завершено, можно будет говорить о том, каким образом это имело место и что послужило причиной», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Российский Ми-24 был сбит со стороны азербайджанского города Нахичевань 9 ноября. По данным Министерства обороны России, он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал вину в крушении вертолета.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

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