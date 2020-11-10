В Карабахе появятся российские наблюдательные посты

Вдоль Лачинского коридора, который будет организован на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, согласно трехстороннему договору Еревана, Баку и Москвы, появятся российские наблюдательные посты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», — говорится в сообщении.

Ночью 10 ноября Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о прекращении военных действий, согласно которому Армения возвращает Азербайджану ряд территорий, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров. Вдоль него, по соглашению, будет размещен российский военный контингент численностью 1960 человек.

В свою очередь, президент Нагорного Карабаха (НКР) Араик Арутюнян заявил, что обсуждал этот вопрос с главой Армении и депутатами НКР. По его словам, большинство одобрили прекращение боев для предотвращения дальнейших потерь.