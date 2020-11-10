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Россия отправила 1960 миротворцев и 90 БТР в Нагорный Карабах

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Кадр: Минобороны России

Минобороны России сообщило об отправке в Нагорный Карабах почти две тысячи военнослужащих-миротворцев в рамках трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

В состав миротворческого контингента вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Личный состав и техника отправлены в Карабах самолетами Ил-76.

На кадрах, опубликованных РИА Новости, запечатлена колонна бронеавтомобилей, грузовиков и БТР. По некоторым данным, это 31-я десантно-штурмовая бригада ВДВ России, дислоцированная в Ульяновске.

Согласно заявлению, принятому 10 ноября главами России, Армении и Азербайджана, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента пребывания миротворцев составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев между тем заявил, что в миротворческой миссии будет участвовать и Турция, однако в договоренностях этого не упоминается.

В последние дни азербайджанские войска серьезно продвинулись в Нагорном Карабахе, взяв под свой контроль город Шуши, считающийся ключевым в регионе. Это открыло им возможность прямого обстрела Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Тяжелые бои в Карабахе длятся с конца сентября, за это время стороны несколько раз объявляли о перемирии, однако эти договоренности сразу же нарушались.

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