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Путин заявил о сохранении за Баку и Ереваном их позиций в Карабахе

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам подписания трехстороннего договора с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявил, что обе стороны сохраняют за собой занятые в Нагорном Карабахе позиции. Соответствующие слова закреплены в тексте документа. Слова президента передает РИА Новости.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях [в Карабахе]», — сказал Путин.

Ночью 10 ноября главы трех стран договорились о прекращении военных действий в Карабахе. Кроме того, согласно совместному заявлению, Армения возвращает Азербайджану ряд удерживаемых территорий, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять метров.

Вдоль этого коридора будут размещены российские миротворческие войска. Срок их пребывания в регионе составит пять лет с возможностью продления.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

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