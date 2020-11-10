Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл свое местоположение. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Конечно, я в Армении и продолжаю выполнять свою работу на посту премьера», — заявил политик.

Ранее Пашинян объяснил причины подписания заявления по Нагорному Карабаху. По его словам, у него не было иного выхода, кроме заключения данного соглашения. Он также заявил, что «чист» перед родиной и армянским народом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.