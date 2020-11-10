Пашинян счел себя «чистым» перед армянским народом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он «чист» перед родиной и армянским народом. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Материалы по теме Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны? Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?

Пашинян призвал тех, кто верит ему, подготовиться к борьбе и ни секунды не сомневаться в его действиях. Он подчеркнул, что не пошел на сделку и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы. Премьер также посоветовал всем, кто не имеет отношения к погромщикам, отправиться домой. При этом он пообещал «поговорить» с теми, кто ловит рыбу в мутной воде.

Ранее Пашинян объяснил причины подписания заявления по Нагорному Карабаху. По его словам, у него не было иного выхода, кроме заключения данного соглашения. Премьер также добавил, что решение о прекращении боевых действий было принято исходя из положения на фронте и оценок людей, которые лучше всего знакомы с ситуацией. Он подчеркнул, что армяне воевали «против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана», поэтому пришлось подписать заявление.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.