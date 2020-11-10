Турция поздравила Азербайджан с успехами на фронте и за столом переговоров

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан после достижения соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Дорогой Азербайджан добился значительных успехов на фронте и за столом переговоров. Я искренне поздравляю вас с этим счастливым достижением. Мы будем продолжать быть единым народом, единым сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил Армении заявили о том, что война в Нагорном Карабахе «не закончилась полноценно». При этом представители армянских военных отметили, что армия будет выполнять все решения руководства страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент. Подписание документа вызвало массовые беспорядки в Ереване. Протестующие ворвались в парламент, был избит спикер национального собрания.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться