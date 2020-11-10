Армянские военные заявили о «неполноценном» окончании войны

Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил Армении заявили о том, что война в Нагорном Карабахе «не закончилась полноценно». Об этом сообщает РИА Новости.

Тем не менее представители армянских военных отметили, что армия будет выполнять все решения руководства страны.

Ранее Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил выступили с совместным заявлением, в котором призвали граждан страны не расшатывать «основы государственности». Представители военных заявили, что вооруженные силы сделали все возможное и невозможное для противостояния противнику, однако сейчас пришло время остановить кровопролитие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.