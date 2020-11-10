Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Первые самолеты с российскими миротворцами на борту вылетели в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, четыре Ил-76 отправились в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта из Ульяновска. Отмечается, что на борту также находятся бронетранспортеры и автомобильная техника.

Ранее Министерство обороны сообщило, что Россия начала развертывание миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Согласно информации ведомства, российские миротворческие силы начинают развертываться с 06:00 по московскому времени 10 ноября. Это будет происходить параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

В состав российского миротворческого контингента в регионе вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Согласно заявлению, принятому 10 ноября главами России, Армении и Азербайджана, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента пребывания миротворцев составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в миротворческой миссии будет участвовать и Турция, однако в договоренностях этого не упоминается.