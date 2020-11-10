В Азербайджане назвали дату подписания соглашения между Россией и Турцией

Дипломатический источник в Азербайджане назвал дату возможного подписания соглашения между Россией и Турцией по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источников, Министерства обороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. Официально эту информацию пока не подтвердили ни российская, ни турецкая стороны.

Ранее о том, что вместе с российскими миротворцами в регион будет введен турецкий контингент, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако в самом договоре упоминаются только миротворческие силы России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.