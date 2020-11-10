Азербайджан заявил о капитуляции Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о капитуляции Армении после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Его слова передает «Интерфакс»

Азербайджанский лидер отметил, что военная фаза конфликта заканчивается и начинается политическое урегулирование. «Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении», — заявил он.

Алиев также подчеркнул, что азербайджанская сторона останавливает боевые действия, так как уважает подписанные документы. «Но и противник должен остановиться, иначе мы пойдем до конца», — добавил он. По словам президента, Азербайджан достиг всех целей в ходе военной фазы конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент. Алиев заявил, что вместе с ними там будут и турецкие миротворцы, но упоминания об этом в договоре нет.