Алиев заявил о невозможности мира с Арменией при Пашиняне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC News заявил о невозможности мира с Арменией, пока у власти в этой стране находится премьер-министр Никол Пашинян. Текст интервью доступен на сайте президента.

«Я не думаю, что есть шанс на мир с этим премьер-министром Армении. Правительство в Армении должно измениться, должны прийти разумные люди, люди, не причастные к кровопролитию и военным преступлениям», — сказал президент, добавив, что на данный момент армянская сторона не может предложить компромисс, который стал бы отправной точкой для переговоров.

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Также Алиев выразил надежду на возобновление между Азербайджаном, Арменией и Грузией сотрудничества, которое, по его словам, имело место в советские времена.

Ранее президент Азербайджана заявил, что военные действия будут прекращены, если армянская сторона предоставит гарантии вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

Территориальный конфликт в регионе резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.

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