Россия начала развертывание миротворческого контингента в Карабахе

Россия начала развертывание миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Это следует из сообщения российского Министерства обороны, передает ТАСС.

Согласно информации ведомства, российские миротворческие силы начинают развертываться с 06:00 по московскому времени 10 ноября. Это будет происходить параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

В состав российского миротворческого контингента в регионе вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Личный состав и техника были отправлены в Карабах самолетами Ил-76.

Согласно заявлению, принятому 10 ноября главами России, Армении и Азербайджана, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента пребывания миротворцев составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в миротворческой миссии будет участвовать и Турция, однако в договоренностях этого не упоминается.