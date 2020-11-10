Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ

Президент Армении Армен Саркисян узнал о соглашении с Россией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху из СМИ. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Саркисян заявил, что не участвовал в каких-либо обсуждениях, консультациях или переговорах по этому вопросу. Он подчеркнул, что ситуация в регионе имеет общенациональное значение. Поэтому любое ее решение должно приниматься в результате всеобъемлющих консультаций и обсуждений.

Политик выразил мнение, что судьба непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) может быть решена с учетом национальных интересов армян и на основании всеармянского консенсуса.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.