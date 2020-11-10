Лидеры оппозиции Армении выразили «безоговорочную» поддержку военным

Лидеры оппозиционных партий Армении выразили «безоговорочную» поддержку военным страны. Об этом главы партий «Процветающая Армения», «Родина» и «Дашнакцутюн» заявили во время встречи с начальником Главного штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном, передает «Интерфакс».

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Представители оппозиции и военные в ходе беседы обсудили сложившуюся в стране ситуацию. Стороны отметили важность сохранения стабильности и отсутствия потрясений. Они также призвали граждан сохранять спокойствие и напомнили, что страна все еще находится в состоянии войны. Оппозиционные лидеры выразили полную поддержку ВС Армении и Армии обороны Карабаха.

Помимо этого, депутат Иветта Тоноян рассказала, что оппозиционная партия «Процветающая Армения» начала сбор подписей для созыва внеочередного заседания парламента для отмены участия страны в трехсторонних договоренностях по Нагорному Карабаху.

Ранее Пашинян объяснил причины подписания заявления по Нагорному Карабаху. По его словам, у него не было иного выхода, кроме заключения данного соглашения. Премьер также добавил, что решение о прекращении боевых действий было принято исходя из положения на фронте и оценок людей, которые лучше всего знакомы с ситуацией. Он подчеркнул, что армяне воевали «против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана», поэтому пришлось подписать заявление.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.