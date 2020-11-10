Военные Армении призвали воздержаться от расшатывания «основ государственности»

Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил Армении выступили с совместным заявлением, в котором призвали граждан страны не расшатывать «основы государственности». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Представители армянских военных заявили, что вооруженные силы сделали все возможное и невозможное для противостояния противнику, однако сейчас пришло время остановить кровопролитие. В своем сообщении они отметили, что спровоцированная против Карабаха война была беспрецедентной. Отмечается, что армия Армении сражалась не только против вооруженных сил Азербайджана, имеющего военно-политическую поддержку Турции, но и против нескольких тысяч террористов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он «чист» перед родиной и армянским народом. Пашинян призвал тех, кто верит ему, подготовиться к борьбе и ни секунды не сомневаться в его действиях. Он подчеркнул, что не пошел на сделку и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.