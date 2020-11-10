Сделку по Нагорному Карабаху сочли триумфом Эрдогана «на заднем дворе России»

Сделка по Нагорному Карабаху, которую заключили лидеры России, Азербайджана и Армении, можно считать триумфом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «на заднем дворе России». С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

«Хотя он не подписывал соглашение, оно представляет стратегический триумф для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чья активная поддержка Азербайджана в боевых действиях позволила ему ворваться на задний двор России на Кавказе», — отмечается в статье. В частности, там апеллируют к словам президента Азербайджана Ильхама Алиева об участии турецких миротворцев в урегулировании ситуации. При этом в тексте совместного заявления об этом не говорится.

Сообщается, что мирное соглашение также впервые дает Эрдогану потенциальный наземный доступ в Азербайджан и дальше в Центральную Азию через южную часть Армении. Отмечается, что миротворцы будут контролировать два коридора: первый позволит из Нагорного Карабаха перейти в Армению через территорию Азербайджана, а по второму смогут передвигаться азербайджанцы из отделенного от основной часть страны города Нахичевани.

Отмечается, что заключенное соглашение фактически отодвигает США и Францию ​​в сторону, позволяя президенту России Владимиру Путину и Эрдогану продвигать свои условия на переговорах. Эксперт-международник Владимир Фролов отмечает, что для Путина сделка хороша при условиях, что он не хочет воевать на стороне Армении.

Главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.

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