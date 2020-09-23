Британское Минобороны назвало Украину «задним двором России». Соответствующий пост доступен в Twitter-аккаунте ведомства.

В посте сообщалось о совместных с Украиной учениях «Объединенные усилия-2020». В тексте говорится, что британские парашютисты высадились на Украине, чтобы проверить способность оказать быструю помощь союзникам в случае необходимости. На превью написана фраза «Мы высадились на заднем дворе России».

Украина проводит учения «Объединенные усилия-2020» в ответ на российские маневры «Кавказ-2020». В «Объединенных усилиях» принимают участие более 200 инструкторов из стран НАТО. На учениях отрабатывается взаимодействие с техникой, десантирование и захват плацдармов, а также работа сил специального назначения. Известно, что американская авиация проведет учебный полет стратегических бомбардировщиков с имитацией ударов по критической инфраструктуре.