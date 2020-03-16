В Раде обеспокоились возможной отменой антироссийских санкций

Глава комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Украины Александр Мережко выразил обеспокоенность возможной отменой антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, этот риск связан с возможным выходом Украины из минских соглашений. Парламентарий считает, что в случае отказа от договоренностей у Евросоюза появится формальный повод снять санкции с России.

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«Некоторые политические партии предлагают вообще отказаться от "минского формата". На мой взгляд, они не до конца осознают некоторые последствия этого шага», — подчеркнул Мережко.

Также депутат отметил, что выход Великобритании из ЕС ослабил влияние и позицию Украины, поскольку Британия была активным украинским союзником.

В конце февраля Вадим Пристайко, который на тот момент занимал пост главы МИД Украины, сообщил, что в Киеве работают над новой редакцией минских соглашений. Он пояснил, что старые документы «исчерпали себя». Ранее чиновник заявлял, что прогресса в выполнении договора Украина не видит.

Последний «нормандский саммит» прошел в декабре прошлого года после трехлетнего перерыва. На нем главы России, Украины, Франции и Германии условились, что минские соглашения не имеют альтернативы и не подлежат пересмотру. Также на переговорах договорились, что до новой встречи в конце марта 2020 года в зоне конфликта должны появиться новые участки отвода войск. Они до сих пор не согласованы.

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