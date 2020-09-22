Министр обороны Украины пожаловался представителю ЕС на российские учения

Министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю на российские военные учения «Кавказ-2020». Об этом сообщается на сайте Министерства.

Таран рассказал Боррелю о ситуации на востоке Украины и мерах, которые Киев предпринимает для сохранения режима прекращения огня.

Кроме того, глава Минобороны заявил об угрозах, возникающих в результате проведения учений «Кавказ-2020». Таран подчеркнул, что военные формирования, участвующие в маневрах, могут быть использованы для «проведения непредсказуемых эскалационных действий» и создают угрозу стабильности в Черноморском бассейне.

Ранее Украина анонсировала учения «Объединенные усилия-2020» в ответ на российские маневры «Кавказ-2020». В «Объединенных усилиях» примут участие более 200 инструкторов из стран НАТО.