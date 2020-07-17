Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры

Украина решила провести военные учения вместе с представителями стран НАТО в ответ на запланированные российские маневры «Кавказ-2020». Об этом заявил министр обороны республики Андрей Таран в Верховной Раде, передает «ЛIГА. Новости».

Российские учения состоятся в сентябре. Украина хочет в это же время устроить свои военные учения «Объединенные усилия-2020».

«Планируется проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО, способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО», — рассказал Таран.

В учениях будут задействованы военно-воздушные силы и сухопутные войска, запланированы боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами. Мероприятие пройдет на полигонах юга страны.

«Мы ожидаем, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях», — сказал Таран.

Ранее в Киеве заявили, что Россия во время учений «Кавказ-2020» может начать военное наступление на Украину.