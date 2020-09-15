Украина проведет совместные учения с США и Великобританией

Украина проведет совместные с Великобританией и США учения «Объединенные усилия-2020». Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме военнослужащих этих стран в них примут участие более 200 инструкторов из других стран НАТО, сотрудники Офиса связи НАТО на Украине и представительства НАТО в стране.

На учениях будут отработаны взаимодействие с техникой, десантирование и захват плацдармов, а также работа сил специального назначения. Американская авиация проведет учебный полет стратегических бомбардировщиков с имитацией ударов по критической инфраструктуре.

Украина анонсировала «Объединенные усилия-2020» в ответ на российские учения «Кавказ-2020». В Киеве заявили, что они могут перейти в военное наступление «как раз в ближайшей перспективе», украинская разведка также отмечает активизацию боевых действий в Донбассе и концентрацию войск на границе России и с Украиной, и в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.