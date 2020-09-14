Американские бомбардировщики начнут регулярно патрулировать небо над Украиной

Стратегические бомбардировщики ВВС США начнут регулярно патрулировать воздушное пространство Украины. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что 14 сентября три бомбардировщика В-52Н провели патрулирование в районе побережья Черного моря вместе с истребителями ВСУ. Американское командование решило сделать такие полеты регулярными.

Целью этих полетов украинская сторона назвала «сдерживание России» и «недопущение превращения Азовского и Черного морей во внутренние озера России».

Ранее в сентябре Минобороны Украины разместило видео первого в истории полета американских стратегических бомбардировщиков B-52 над территорией страны до Крыма. Официальный представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат рассказал, что бомбардировщики прошли в сопровождении украинских Су-27 и МиГ-29. B-52 вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании и пролетели над территорией Европы. На Украине они проследовали по маршруту от границы с Польшей до побережья Азовского моря и обратно.