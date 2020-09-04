Российские истребители перехватили американские бомбардировщики над Черным морем

Восемь российских истребителей из состава Южного военного округа перехватили над Черным морем американские стратегические бомбардировщики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Согласно заявлению представителей центра, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили три американских самолета над нейтральными водами Черного моря. В целях недопущения нарушения границы России в воздух были подняты четыре истребителя Су-27 и столько же истребителей Су-30. Все полеты российских самолетов были осуществлены в соответствии с международным правом.

Отмечается, что нарушения границы России со стороны американских бомбардировщиков допущено не было.

Ранее Минобороны Украины разместило видео первого в истории полета американских стратегических бомбардировщиков B-52 над территорией страны до Крыма. Официальный представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат рассказал, что бомбардировщики прошли в сопровождении украинских Су-27 и МиГ-29. B-52 вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании и пролетели над территорией Европы. На Украине они проследовали по маршруту от границы с Польшей до побережья Азовского моря и обратно.