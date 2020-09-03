Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США и Великобритании

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Великобритании над Баренцевым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

Отмечается, что 3 сентября российская радиолокационная станция зафиксировала над нейтральными водами Баренцева моря объекты, которые приближались к границам страны. Для предотвращения нарушения границ в воздух подняли МиГ-31 Северного флота. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 “Сентинел” ВВС Великобритании», — сообщили в НЦУО.

После того как самолеты-разведчики развернулись и полетели в сторону от границ России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. В центре также подчеркнули, что полет истребителя проходил с соблюдением всех международных норм.

Это уже второй за 3 сентября случай, когда российский борт поднимается в воздух. Ранее над водами Баренцева моря был зафиксирован норвежский самолет. Подобный случай ВВС России пресекли и 1 сентября.