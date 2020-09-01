Россия рассказала о провокационных действиях военных США у ее границ

Посольство России в Вашингтоне считает маневры военных США в Эстонии провокационными и крайне опасными. Об этом говорится в записи дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что в республике с 1 по 10 сентября проходят маневры с применением реактивных систем залпового огня. Российское посольство подчеркнуло, что американские военные действуют близко к российским границам — в 110 километрах от нее. «Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия — НАТО», — говорится в заявлении.

Дипломаты сочли действия США «демонстративным бряцанием оружием», которое только усиливает напряженность в Европе. Дипмиссия рассказала, что маневры проходят в условиях обострения политической ситуации в регионе.

20 августа Россия сообщила о перехвате двух самолетов-разведчиков НАТО около своих границ. В Черном море были замечены два самолета-разведчика стран НАТО — Франции и Великобритании, их перехватил истребитель Су-30СМ.

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