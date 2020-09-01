Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 поднялся для перехвата норвежского самолета у границ России над Баренцевым морем. Сообщение Национального центра управления обороной России опубликовал «Интерфакс».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. После разворота норвежского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — приводит агентство заявление военного ведомства.

Сообщается, что границу норвежский самолет не нарушил.

В понедельник сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем. Это оказались самолеты-разведчики США, Швеции, Дании и Германии.

30 августа появилось видео перехвата американского стратегического бомбардировщика российскими истребителями. Его опубликовала Служба распространения визуальной информации Минобороны США. Два истребителя Су-27 в небе над Черным морем приблизились к американскому бомбардировщику B-52H, чтобы идентифицировать его и предотвратить нарушение государственной границы.