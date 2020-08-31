Россия подняла Су-27 на перехват четырех самолетов на Балтике

Российский истребитель Су-27 отправился на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает РИА Новости.

После идентификации неизвестных объектов выяснилось, что это стратегический самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил (ВВС) США, самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, самолет-разведчик «Челленджер» ВВС Дании, а также самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» Военно-морских сил Германии.

Четыре самолета-разведчика изменили траекторию полета, после чего Су-27 возвратился обратно на место базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве и добавили, что военные самолеты стран НАТО не нарушили границ России.

30 августа появилось видео перехвата американского стратегического бомбардировщика российскими истребителями. Его выложила Служба распространения визуальной информации Минобороны США. Два истребителя Су-27 в небе над Черным морем приблизились к американскому бомбардировщику B-52H, чтобы идентифицировать его и предотвратить нарушение государственной границы.