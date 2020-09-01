Россия отреагировала на обвинения НАТО в нарушении Су-27 границы Дании

Министерство обороны России отреагировало на обвинения НАТО в нарушении государственной границы Дании в ходе перехвата истребелем Су-27 американского бомбардировщика. Соответствующее заявление ведомства приводит РИА Новости.

Так, Минобороны опровергло эти данные, отметив, что российский самолет сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота не нарушал границы других государств, что подтверждается средствами объективного контроля. Весь полет проходил над нейтральными водами балтийского моря для опознавания летательного объекта и недопущения нарушения границы России.

Речь идет о перехвате американского бомбардировщика, который состоялся 28 августа. После разворота американского самолета от госграницы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.