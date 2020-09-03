Российский МиГ-31 вновь перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 вновь перехватил над Баренцевым морем у границ России самолет ВВС Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной РФ.

Поднявшись в воздух из-за сообщения о приближающейся к государственной границе воздушной цели, экипаж выяснил, что это самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Военное ведомство подчеркнуло, что полет прошел в полном соответствии с международными правилами, а иностранное воздушное судно не пересекло российскую границу.

1 сентября произошла идентичная встреча: над Баренцевым морем также заметили норвежский «Орион», и на перехват подняли МиГ.

В конце августа сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем. Это оказались самолеты-разведчики США, Швеции, Дании и Германии.

30 августа в сети появилось видео перехвата американского стратегического бомбардировщика российскими истребителями. Его опубликовала Служба распространения визуальной информации Минобороны США. Два истребителя Су-27 в небе над Черным морем приблизились к американскому бомбардировщику B-52H, чтобы идентифицировать его и предотвратить нарушение государственной границы.