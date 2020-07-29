Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на российские маневры

Украина намерена провести военные учения «в довольно неожиданных местах» в ответ на российские маневры «Кавказ-2020». Об этом заявил в интервью телеканалу «Украина 24» секретарь Совета национальный безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Могут быть и учения параллельно с "Кавказом-2020", причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим», — сказал Данилов.

На вопрос, будут ли подобные маневры раздражать Россию, секретарь СНБО ответил, что на это можно не обращать внимания. «Что значит раздражать? Мы живем в своей стране, наша задача — ее защищать», — подчеркнул он.

Данилов заявил, что Украина не одинока в противостоянии российской угрозе. «Недавно закончились большие учения НАТО в Черном море "Си Бриз". Вы видели, сколько стран там участвовали. Это мощное понимание, что мы не можем остаться один на один в такой ситуации», — отметил он.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что Киев проведет совместные учения с НАТО одновременно с «Кавказ-2020» в сентябре. Замглавы МИД Василий Боднар утверждал, что Россия во время маневров может начать военное наступление на Украину.