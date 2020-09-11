Главком ВКС заявил об отработке авиацией США удара по России

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52H Stratofortress отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

Отработка ударов, по его словам, прошла 31 августа. Три американских бомбардировщика поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и пролетели над Нидерландами, Германией, Польшей, странами Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — уточнил Суровикин.

В начале сентября сообщалось, что два бомбардировщика B-52H ВВС США пролетели над воздушным пространством Украины возле Крыма в рамках регулярной миссии по наблюдению за акваторией Черного моря. Истребители ВКС России, по неофициальным данным, не могли подняться на перехват, поскольку американские самолеты находились в украинском воздушном пространстве.

В августе США завершили совместные аэродинамические испытания B-52H Stratofortress с парой гиперзвуковых аэробаллистических ракет AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которые президент страны Дональд Трамп называл «супер-пупер-ракетами».