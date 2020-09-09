Перехват американского самолета российским истребителем показали на видео

Перехват американского самолета-разведчика российским истребителем над Балтийским морем показали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах показан вид из кабины пилота Су-27. Российский истребитель летит сзади американского, находясь при этом ниже.

Су-27 был поднят во вторник, 8 августа, на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.

5 сентября российский МиГ-31 третий день подряд поднимался в небо над Баренцевым морем для перехвата самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

30 августа в сети появилось видео перехвата американского стратегического бомбардировщика российскими истребителями. Его опубликовала Служба распространения визуальной информации Минобороны США. Два истребителя Су-27 в небе над Черным морем приблизились к американскому бомбардировщику B-52H, чтобы идентифицировать его и предотвратить нарушение государственной границы.