Российский МиГ-31 вновь перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 третий день подряд поднимался в небо над Баренцевым морем для перехвата самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) России, передает ТАСС.

После разворота норвежского самолета от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. Нарушения российской границы не допущено.

Норвежские самолеты были перехвачены российской стороной также в четверг, 3 сентября, и в пятницу, 4 сентября.

30 августа в сети появилось видео перехвата американского стратегического бомбардировщика российскими истребителями. Его опубликовала Служба распространения визуальной информации Минобороны США. Два истребителя Су-27 в небе над Черным морем приблизились к американскому бомбардировщику B-52H, чтобы идентифицировать его и предотвратить нарушение государственной границы.