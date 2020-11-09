Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать рабочую группу по Нагорному Карабаху вне Минской группы ОБСЕ. Об этом со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, Путин приветствовал предложение о двустороннем формате. Сообщается, что будущая новая группа будет работать над мерами урегулирования конфликта — теми, которые будут приняты после перемирия.

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О том, что главы стран провели телефонные переговоры по поводу конфликта Азербайджана и Армении, стало известно днем ранее. Вслед за ними переговоры провели главы МИД Турции и РФ.

22 октября Путин заявил, что Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.